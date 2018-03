Mapfre financiará con más deuda y tesorería su expansión en Brasil

Descarta ampliar capital tras cumplir el 75% de sus objetivos del plan trienal

Mapfre ha descartado llevar a cabo una ampliación de capital para realizar su expansión en Brasil, donde está negociando con su socio Banco do Brasil incrementar su participación accionarial en los negocios conjuntos. Según desveló este viernes el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, en la junta general de accionistas la adquisición del 50% de la actividad de agentes, automóviles y riesgos del canal bancario de la entidad suramericana se financiará con el excedente de tesorería y con emisión de deuda.

Esta opción fue determinada en el consejo de administración que celebró Mapfre antes de la junta tras el análisis de las diferentes opciones. La compañía prevé cerrar las conversaciones con Banco do Brasil para llevar a cabo la transacción antes de que finalice el primer semestre de este año y que le mantendrá como socio con un 25% en el negocio de No vida. A día de hoy, Mapfre no ha dado ningún tipo de estimación sobre el coste de su refuerzo en el mercado carioca.

El país suramericano es una de las apuestas claras de futuro del grupo español, al igual que España. México, parte de Estados Unidos, Alemania, Italia, Turquía e Indonesia.

Del desarrollo en estos países dependerá que Mapfre culmine este año con más o menos éxito su plan estratégico de 2016-2018 basado en el crecimiento rentable, que ha sido revisado tras el impacto de los huracanes y terremotos del Caribe del pasado verano para ajustar algunos parámetros, como el ratio combinado, por el aumento de la siniestralidad.

Huertas destacó que, incluso, con el efecto de las catástrofes naturales, los resultados son muy satisfactorios. En este sentido, informó de que el grupo ha puesto en marcha ya el 98% de los proyectos planificados en las iniciativas estratégicas y ha cumplido con el 75% de los objetivos. Entre ellos, puso énfasis en el reparto del dividendo, con una distribución de entre el 50 y el 65% de los beneficios. En 2017 el porcentaje asciende al 63%. También subrayó la transformación digital, un proceso que Mapfre pretende acelerar.

Otro de los compromisos asumidos por la aseguradora también va camino de ejecutarse, que es el aumento de las mujeres en los puestos clave. Un día después de la manifestación feminista histórica, Huertas señaló que el 39% de los cargos de responsabilidad de la compañía está en manos de féminas y el 27% del consejo de administración. La entidad pretende que estas cifras se eleven al 40 y al 30%, respectivamente, en 2020.

En cuanto al negocio, la aseguradora confía en batir a sus competidores en todos los mercados, a pesar de que se refleja una caída en el crecimiento de la actividad de manera general.

La aseguradora acelera el plan de transformación tecnológica

La aseguradora va a potenciar su plan de transformación para adaptarse a los cambios culturales y sociales. La entidad ha nombrado a José Antonio Arias para gestionar el sistema de innovación de la compañía y va a crear un comité que estará presidido por su máximo responsable, Antonio Huertas. Para reforzar su apuesta va a destinar anualmente hasta un 1% de los beneficios a distintas plataformas -es decir, unos 15 millones-, sin tener en cuenta las inversiones en startups o fondos de capital riesgo.

