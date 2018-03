Siemens Gamesa cierra el plan de reducción de empleo con 226 salidas voluntarias

El fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa ha concluido su expediente de despido colectivo con la salida voluntaria de 226 trabajadores en España, según ha informado hoy la empresa.

Este plan de reducción de empleo ha sido acordado con los sindicatos mayoritarios una vez concluido el periodo de consultas. Por la parte sindical, han suscrito el plan de salidas CCOO y UGT, no así ELA, que, aunque también estuvo en el acuerdo con la dirección para plantear un ajuste laboral mediante prejubilaciones y bajas voluntarias, no ha firmado finalmente el expediente.

Siemens Gamesa ha explicado que notificará la salida con quince días de preaviso a los empleados que se han acogido al plan. Una vez cumplido ese periodo, las bajas se irán produciendo de forma progresiva hasta finales del año fiscal, que en el caso de Siemens Gamesa concluye en septiembre.

La empresa se ha mostrado satisfecha con el resultado del plan y ha destacado el "gran esfuerzo" realizado para conseguir las mejores condiciones para los trabajadores.

ELA no firma el ERE

El sindicato vasco ELA no ha firmado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que articula el plan de salidas voluntarias y prejubilaciones puesto en marcha por Siemens Gamesa ante la actitud de la empresa de "no cumplir su palabra" y no ofrecer "la garantía de empleo prometida".

Según ha explicado ELA en una nota, pese a que la empresa ha conseguido con las salidas voluntarias el objetivo de cubrir sus necesidades, "ha sido incapaz de ofrecer la garantía de empleo prometida" de "no ejecutar despidos traumáticos" durante el plan de negocio, cuya vigencia finaliza en 2020.

La sección sindical de ELA ha explicado que ha afrontado el proceso de negociación con la empresa con el objetivo de que las salidas se produjeran en las mejores condiciones siempre bajo el criterio de voluntariedad, "pero sobre todo ha tratado de garantizar un futuro a la plantilla que permanecerá en la multinacional".

Ha intentado que la dirección asumiese el compromiso de garantizar el empleo un mínimo de tres años sin despidos traumáticos, durante la vigencia del plan de negocio.

ELA ha criticado "la deslealtad" de la dirección y ha señalado que echa de menos una reflexión crítica hacia su gestión, ya que "el hecho de que tantas personas hayan querido salir de la empresa demuestra que las cosas no se están haciendo bien en la compañía".

