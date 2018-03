Nadal fuerza a Atlantia a ceder a ACS las autopistas españolas de Abertis

Soy funcionario, he votado al PSOE toda mi vida, he leído 30 años El Pais, ayer publicaron un Manifiesto Antifeminista, y la huelga estaba en la última página. Quiero recordar que era un referente europeo del periodismo europeo, llegó a ser socio de The New York Times, pero se me acabó la paciencia, adios y gracias por éstos años.No se puede estar en misa y repicando.