Deliveroo y Glovo califican como clientes a sus repartidores para burlar a Trabajo

Hola,



Yo tengo una franquicia de Remax y mis clientes son mis propios agentes inmobiliarios



¿cual es el problema?



No les pago su seguridad social, no tienen vacaciones, trabajan 12 horas, tampoco tienen finiquito, les despido cuando quiero y además me dan el 50% de cualquier cantidad que ellos ganen.



Esto es un negocio, no una ONG