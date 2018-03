Aznar plantea una Vicepresidencia de Gobierno para la transición energética

Asumiría las competencias para cambiar el modelo económico

Pedro Mielgo y José María Aznar, en el acto de presentación del informe. David Mudarra.

La Fundación Faes presentó ayer un informe sobre el proceso de descarbonización, Claves del éxito de la transición energética, que pone el acento en la gobernanza. Su presidente, José María Aznar, planteó que el cambio de modelo económico -que consideró "estratégico"- sea liderado por una Vicepresidencia de Gobierno, con autoridad política suficiente para asumir competencias y pilotarlo: "es lo más lógico, la mejor opción, si se quiere ir en serio", sostuvo.

El documento, coordinado por Pedro Mielgo y Miguel Marín, no se parece a otros análisis sobre la transición energética: no plantea escenarios futuros, ni se prodiga en cifras y datos. Como apuntó Aznar durante la presentación, busca señalar los "aspectos esenciales" del proceso que se avecina "para evitar riesgos y alcanzar el éxito".

Entre los riesgos, el informe apunta claramente al descalabro económico: "no es fácil acertar con las estimaciones de costes de un proceso tan complejo" y aventura que "con toda seguridad, serán considerables y excederán cualquier previsión inicial". Como ejemplo de esta afirmación refiere la experiencia alemana de la energiewende -"La prometida compensación de los beneficios a largo plazo no sólo no se han materializado, sino que hasta hoy no se ha podido estimar"- o la infausta experiencia española del déficit de la tarifa eléctrica.

"Prudencia y objetivos claros"

Las cuantiosas inversiones previstas durante la transición -la UE, apunta el informe, estima 100.000 millones al año en oferta de energía y al menos el doble por el lado de la demanda- requerirán "atención permanente y muy cuidadosa" y una actuación coordinada de la Administración, los sectores afectados, los organismos reguladores y la sociedad "para que las decisiones se tomen con prudencia y con objetivos claros".

Se trata de algo muy difícil de conseguir con el actual marco institucional español, aquejado de "dispersión competencial, conflictividad jurídica crónica, tensión entre los órganos con potestades regulatorias y obstáculos en el normal proceso de interlocución". Por eso "es esencial delimitar el papel del Estado en la transición", más aún con la "previsible consolidación" de la fragmentación del sistema de partidos.

La solución pasa por "designar una Vicepresidencia o departamento gubernamental que se encargue de coordinar eficazmente y en algún caso asumir las competencias implicadas y que permita una evaluación permanente y sencilla del proceso". Y todo bien anclado en un acuerdo político de largo plazo.

AIReF energética y ambiental

El informe también contempla la creación de una Agencia para la transición energética -una AIReF de índole energética y ambiental- que gestione centralizadamente todo el proceso de transición.

PUBLICIDAD