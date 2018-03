Watson Farley & Williams: "La Administración debería asumir más costes en las bajas"

María Pilar García Guijarro, Socia directora de Watson Farley & Williams. Nacho Martín.

María Pilar García Guijarro es una de esas personas que saben exprimir el minutero del reloj al máximo. Madre de tres hijos y socia directora del despacho de abogados Watson Farley & Williams en Madrid, hace malabarismos -con éxito- para cuadrar reuniones con clientes, la gestión interna del despacho, clases de yoga y pilates, con su vida familiar.

Hace escasas semanas se marchó a África para conocer un proyecto educativo con niñas en la región de Benin. Y todo esto en un momento en el que el mercado transaccional español se encuentra en su punto álgido. Coincidiendo con el día de la mujer trabajadora, la responsable de WFW en España recibe a elEconomista para explicar su visión sobre el papel de la mujer en el mercado laboral.

¿Cuál es la clave para conciliar?

Creo que consiste en ser eficiente, aprovechar mucho el tiempo y tener muy claro el orden de prioridades, porque hay días en los que no llegas a todo y pueden surgir imprevistos, por eso hay que tener flexibilidad y saber adaptarse. Habitualmente, aprovecho las horas de la comida para trabajar también para poder estar con los niños un rato cuando termino. Otra de las cosas importantes es tener mucha capacidad para sacar el trabajo adelante, por eso creo que es importante trabajar en algo que te gusta, ya que le vas a dedicar muchas horas.

En un mundo tan competitivo como el de los abogados, ¿ha notado diferencias por ser mujer?

Personalmente no. No he notado discriminaciones, ni positivas ni negativas. Creo que es un mundo muy competitivo, pero a la vez es muy meritocrático en general. Si tú estás dispuesto a trabajar igual y a dar los mismos resultados que tus compañeros, la recompensa es la misma.

¿Cree que faltan mujeres en puestos directivos?

Me gustaría ver más mujeres en puestos directivos, creo que el equilibrio es bueno y nosotras aportamos visiones diferentes que enriquecen sin duda. El tema para mí siempre es pensar cuántas mujeres no llegan porque no pueden y querrían, pero últimamente también veo algunos casos en los que las mujeres voluntariamente renuncian a la carrera profesional por su vida personal, creo que ambas cosas tienen que ser legítimas. Ser mujer no puede ser nunca ningún obstáculo.

Es la responsable de la oficina en España de un reconocido despacho de abogados, ¿cómo traslada a sus empleados la conciliación?

No soy Superwoman, pero sí quiero servir de inspiración para demostrar que si quieres, puedes. Pero, para eso, el sistema tiene que apoyar y ser flexible. Desde que llegué al despacho, he promovido una forma de trabajo que permita a todos los trabajadores, sean hombres o mujeres, conciliar la vida profesional y personal. Por ejemplo, el presentismo no siempre es necesario. Se puede trabajar desde casa, desde el coche... No siempre hay que estar en la oficina. Otra cosa fundamental por lo que yo siempre lucho es por las vacaciones, para que sean de obligado cumplimiento, y que la gente desconecte de verdad organizando al equipo para que se cubran unos a otros.

A nivel gubernamental, ¿qué debería cambiar para facilitar la conciliación laboral?

Hay que tomar medidas para llegar a un resultado real y sensato. Se podrían ir adoptando cada vez más políticas como ir equiparando las bajas por maternidad y paternidad de manera que no se viera por los empleadores como una barrera. Además, que la Administración asuma más costes y no todo sea la empresa ayudaría. También abogo por que se establezcan diferencias entre las pymes y las multinacionales y que la Administración apoye más a las pymes y asuma más los costes. Hay trabajos de alta intensidad donde no puedes pedir la misma flexibilidad, pero cada uno sabe a lo que se dedica. No todos los trabajos son iguales, hay que legislar un poco ad hoc.

¿Qué habría que cambiar a nivel educacional?

Dentro de que la educación en España es mejorable, porque deberíamos tener muchas más universidades entre los principales rankings mundiales, siendo positivos, opino que tenemos un gran nivel. Animo a las niñas, como a mí me animaban de pequeña, a que sepan que son perfectamente capaces y sean conscientes de que pueden llegar donde quieran. Que estudien lo que quieran, que trabajen optando a cualquier puesto, que crean en ellas mismas porque tienen todas las cualidades para hacer el trabajo al más alto nivel y luego que sean responsables para saber qué quieran hacer con su vida profesional. Tienen que aprovechar siempre los primeros años. Si tú quieres tener éxito en tu carrera profesional, tienes que ser consciente de que el esfuerzo es algo bueno que da resultados. Esto vale para chicos y chicas, pero es que no hago diferencias, eso está superado desde hace mucho. Para mí somos exactamente iguales.

