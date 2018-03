Santander perderá 120 millones por la quita de la deuda de Duro Felguera

Del Valle demanda al Santander en EEUU para que revele los papeles del Popular



El inversor mexicano que forzó la salida de Ángel Ron ha iniciado una ofensiva en la que ha demandado al Santander ante un juez de Nueva York para que revele documentos secretos



Nuevo giro judicial en el 'caso Banco Popular'. El mexicano Antonio del Valle, el consejero que inició la revuelta en el consejo para destituir a Ángel Ron como presidente en diciembre de 2016, ha lanzado una ofensiva por dos vías novedosas: ha demandado al Banco Santander en un juzgado de Nueva York para reclamarle los documentos secretos de la compra del Popular, y ha llevado al Gobierno español a un arbitraje internacional por violar el Tratado de Protección de Inversiones entre nuestro país y México. En agosto del año pasado ya se sumó a la legión de accionistas del banco que recurrieron su resolución ante el Tribunal General de la UE.



Del Valle tiene el problema de que no puede reclamar al Popular ni a su consejo puesto que él formaba parte del mismo. Por tanto, solo puede ir contra las autoridades que decidieron resolverlo (la JUR en europa y el FROB en España, dependiente del Gobierno) y contra su comprador, el Santander. En este último caso, ha solicitado al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York una figura de derecho estadounidense llamada 'discovery' (revelación) de varias categorías de documentos en poder de la entidad que preside Ana Botín y que considera relevantes para la resolución del Popular.



Una ley de EEUU permite que sus tribunales ordenen la revelación de pruebas para ayudar a procedimientos en el extranjero. En este caso, Del Valle y otros socios compatriotas suyos que aglutinaban el 4% del Popular —compraron la participación en 2013 por unos 450 millones— se escudan en que el Santander no solo opera en ese país, sino que vendió a inversores norteamericanos acciones de la ampliación realizada en junio para acometer la adquisición del banco intervenido.



Los principales responsables de Santander Consumer USA en el parqué de Wall Street. (EFE)



Entre la documentación solicitada, se encuentran las valoraciones realizadas por la entidad durante la subasta de Saracho y en la organizada por la JUR, así como las encargadas por este organismo (el informe de Deloitte, del que aún no se conoce la versión íntegra), las peticiones de liquidez de emergencia realizadas por el banco antes de su caída y la respuesta del Banco de España, las comunicaciones entre el Santander y el Gobierno o el análisis de la JUR de las medidas privadas disponibles para evitar la resolución (ampliación de capital o venta del banco, que había fracasado).