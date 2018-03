Airbus reducirá la producción del A380 y el A400M en Europa, lo que afectará a 3.700 personas, 850 en España

Airbus no existiría sin la cooperación Europea y entonces no habría ningún tipo de trabajo, el problema es que Europa se ha quedado estancada, el consorcio debería reenfocarse en el sector militar y espacial la conquista de la luna ya no es un mito y todo el mundo hace planes para quedarse con su trozo del pastel o con todo el, y eso de que es espacio es de todos es un cuento.