Coca-Cola lanzará en Japón su primera bebida alcohólica en su historia

Coca-Cola está trabajando en el lanzamiento de una bebida alcohólica por primera vez en sus más de 130 años de historia. La empresa está trabajando en un producto alcopop -combinado de refresco con licor- que llegaría al mercado japonés con la idea de ocupar un hueco en el mercado Chu-Hi, un tipo de bebida cada vez más popular que mezcla una base alcohólica (normalmente shochu) con agua con gas y sabores de frutas.

Los productos Chu-Hi cuentan con una graduación alcohólica entre el 3 y el 7% y se han popularizado como una alternativa a la cerveza, cuajando especialmente como una popular alternativa entre las mujeres. Tal es así, que firmas de cerveza como Kirin, Asahi o Suntory han lanzado sus propias versiones de este producto que disparó su popularidad a partir de los años 80, cuando Takara comenzó a venderlo en lata para que fuera más fácil su consumo.

Según recoge The Financial Times, la idea de Coca-Cola es que este nuevo producto sirva como un "experimento modesto para una porción específica de nuestro mercado. No hemos experimentado anteriormente en la categoría de bajo contenido alcohólico, pero es un ejemplo de cómo seguimos explorando oportunidades fuera de nuestras áreas principales", explica Jorge Garduno, presidente de Coca-Cola en el país nipón, en una entrevista corporativa.

Aunque este tipo de productos comenzó a popularizarse en Europa a partir de los años 90, Garduno deja ver que el experimento alcohólico se quedará dentro de las fronteras japonesas pues "no creo que la gente de todo el mundo espere ver este tipo de cosas de Coca-Cola. Si bien muchos mercados se están pareciendo cada vez más a Japón, creo que la cultura aquí sigue siendo única y especial, por lo que muchos productos que nacen aquí permanecerán aquí".

Lo cierto es que el posicionamiento de Coca-Cola con respecto al catálogo de sus bebidas es cada vez mayor, especialmente para tratar de diversificar su negocio de las bebidas carbonatadas azucaradas. Por ello, la compañía se ha orientado a un segmento más premium y saludable con lanzamientos de marcas de agua, té o versiones de refrescos con todavía menos azúcar. Precisamente en Japón lanzó el pasado año Coca-Cola Plus que se promociona en el país como una bebida saludable ya que defiende que provoca la absorción de grasa y moderación de los niveles de triglicéridos en sangre.

