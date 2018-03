Ford defiende una reducción o exención del IVA para los vehículos más eficientes

No me parece correcto el reducir el coste del IV porque un vehiculo contamine mas o menos (del mismo modo deberia de dejar de pagar IVA los electrodomesticos mas eficientes)



Eso si Gobernantes, lo que si deberian de eliminar son los impuestos a los equipamientos que plantean mejoras y medidas de seguridad en los vehiculos (automoviles, motocicletas, etc.)



Me parece un poco de hipocritas que los gobernantes me obliguen a llevar casco, guantes, chaqueta y calzado adecuado o cinturon de seguridad en otros vehiculos y luego graven con impuestos equipos que en caso de acidente me puden salvar la vida (casco de moto 200€ + 42€Iva = 242€)



Reflexionen