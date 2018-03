Tebas: "Las telecos ganan con el fútbol. Sólo presionan para negociar a la baja"

El presidente de la LFP dice que si nadie quiere los derechos ellos los darán

"Si son caros que no los compren. No quiero estar tras la caída de Telefónica"

Javier Tebas, presidente de la LFP

Los tres grandes operadores de telecomunicaciones de España removieron la semana pasada los cimientos del fútbol al amenazar con dejar de emitir los partidos ante los "elevados precios" que están alcanzado los derechos de televisión. Telefónica, Vodafone y Orange coincidieron en asegurar que el mercado está "excesivamente inflacionado" y que no están dispuestos a incluir el fútbol en sus parrillas a "cualquier precio". En este punto, el consejero delegado de la filial española de Vodafone, Antonio Coimbra, fue más allá al sentenciar que le resultaría más favorable perder a todos sus clientes futboleros antes que pagar lo que demandan Mediapro y La Liga por los derechos del deporte rey. Un cálculo con el que no está de acuerdo Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LFP), que aseguró que la teleco inglesa no está dando bien los datos y que "los números sí que le salen".

"Vodafone no puede dar la tarifa media de 80 euros para decir que las cuentas no le salen porque el cliente que tiene el fútbol paga unos 100 euros de media al mes", sentenció el primer espada de la Liga Santander durante una jornada sobre derechos deportivos organizada en Madrid. El presidente de la Liga explicó que Vodafone paga unos 230 millones de euros por todo el fútbol, incluyendo la Champions, por lo que si tiene 400.000 clientes que pagan más de 100 euros, "los números sí que le salen". Y es que, según apunta, si no lo emitiera, estos clientes premium se irían a otro operador.

En este punto, el presidente de la LFP quiso recalcar que el llamado "despilfarro" es culpa de las políticas comerciales de las propias empresas ya que en los últimos tres año las telecos han reducido la rentabilidad que le sacan al fútbol por la guerra de precios que tienen abierta para robarse clientes. "Cuando compraron los derechos todos los usaron para ganar clientes con las ofertas convergentes. No es que sea caro, es que su guerra de competencia de precios les está llevando a que les cueste más porque pesa más sobre los ingresos", relató. Así, Tebas aclaró que los mensajes lanzados por las telecos durante la Mobile World Congress (MWC) sólo forman parte de una estrategia para negociar a la baja y para contentar a sus accionistas ya que, por ejemplo, BBVA ha tenido que apuntarse un fuerte deterioro en sus cuentas por la perdida de valor en bolsa de Telefónica, por lo que ésta tiene que mandar un mensaje de austeridad.

De todas formas, el presidente de la LFP no sé mostró nada preocupado por las amenazas de Vodafone, Organge y Telefónica ya que aseguró que tiene un plan B para seguir ganando dinero con la emisión de los partidos de la Liga. "Si les parece demasiado caros, que no los compren. Yo no quiero ser el responsable de la quiebra de Telefónica", aseguró. Así, aseguró que si el concurso se queda "desierto" La Liga se pondrá manos a la obra para emitirlos por su cuenta a través de una plataforma OTT a la que tendrían que suscribirse todos los aficionados que quisieran seguir viendo la competición. "A lo mejor nos viene hasta bien que no compren los derechos. Adelantaríamos tres años el plan de explotarlos por nuestra cuenta. Sacaríamos el mismo o más dinero, la única diferencia es que asumiríamos más riesgos", sentenció Tebas.

En este punto, fuentes cercanas a la Liga descartan que se vaya a dar esta situación porque finalmente alguna se hará con los derechos y en ese momento el resto se verá obligado a dar partidos para competir. No en vano, las normas de la CNMC no permiten que Telefónica, que actualmente paga 700 millones por todo el fútbol, tenga los derechos en exclusiva, por lo que tiene que cederlos a las demás televisiones de pago a un precio razonable. En este punto, no hay que olvidar que Orange España reconoció que si alguno de sus rivales ofrecía el fútbol a sus clientes, ellos no serían menos.

Todavía hay margen de tiempo para negociar la venta de los derechos de las temporadas 2019-2022, pero Tebas ya ha asegurado que no piensa renunciar al objetivo de los 1.300 millones de euros por año. Y es que, según el presidente de la LFP los derechos de la liga española deberían costar hasta 1.700 millones de euros en nuestro país si el mercado no estuviera tan regulado y existiera la obligación de emitir un partido en abierto de cada jornada.

