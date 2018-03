330 43

FECMA reclama estrategias que promuevan cambios culturales para acabar con la discriminación hacia las mujeres

5/03/2018 - 12:34

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), y las 43 asociaciones de mujeres que forman parte de ella, ha reclamado la puesta en marcha de estrategias que promuevan cambios culturales en las empresas, en el ámbito laboral y en las organizaciones que toman decisiones sobre política económica y social, para acabar con la discriminación hacia las mujeres.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Y es que, tal y como ha recordado con motivo de la celebración, este jueves, del Día Internacional de la Mujer, en 1951 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elevó a derecho fundamental el principio de "salario igual a trabajo de igual valor", si bien FECMA ha lamentado que en la actualidad, las mujeres siguen soportando desigualdades salariales que expresan una "severa discriminación" en el mundo laboral.

Las mujeres de FECMA somos pacientes de cáncer de mama, pero no por ello somos ajenas a la realidad como ciudadanas conscientes y activas. Si permanecen esas discriminaciones no avanzaremos hacia una sociedad más igual, cohesionada y justa. En una sociedad compleja y activa como la actual, formada por mujeres y hombres, nadie sobra. No se trata de restar derechos ajenos, sino de trabajar en alianza para construir una sociedad que se caracterice por la igualdad real entre hombres y mujeres; una sociedad donde se compartan derechos y obligaciones, proyectos y desafíos", ha dicho la organización.

Asimismo, FECMA ha alertado de que el compromiso con la salud no es un simple dato presupuestario, por lo que ha reclamado "equidad e igualdad" de acceso a diagnósticos, a prestaciones, a terapias, a fármacos, a la innovación y a la atención personalizada, con independencia del lugar de residencia.

"En el mundo de la globalización y la revolución digital y tecnológica, con posibilidades de nuevas oportunidades y ocupaciones, la mujer no puede ser la víctima más indefensa y sufrir la informalidad en el trabajo y la inestabilidad en sus fuentes de ingreso", ha añadido la organización.

Dicho esto, ha recordado a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que ha pedido revisar y mejorar todas las medidas legales y administrativas para erradicar esta "dolorosa realidad".

"Queremos vivir la historia que hemos protagonizado juntas y, si compartimos valores de igualdad, compartiremos un mejor futuro en una sociedad dinámica e inclusiva, donde la expresión de valores en femenino sea la expresión consciente de estar compartiendo lo mejor y más sensible del ser humano", ha zanjado FECMA.

