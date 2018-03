Así son las políticas de equipaje de mano de las aerolíneas de bajo coste

Este lunes se ha conocido que, como ya hiciera Ryanair, Vueling e Iberia Express abren la puerta a limitar el equipaje de mano en cabina. "Las maletas a bordo provocan bastantes retrasos en los vuelos", reconoció Carlos Gómez, director de producción de Iberia Express. Un punto con el coincide el presidente de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, y el consejero delegado de Ryanair, Michale O'Leary, que van a tomar o ya han tomado medidas para limitar el problema. Trucos para engañar a las aerolíneas low cost y poder viajar con más equipaje sin pagar.

Entonces, ¿Cuáles son las políticas de equipaje de mano de las principales aerolíneas de bajo coste?

Ryanair

Desde enero, la firma irlandesa sólo permite a los clientes con Embarque Prioritario, un plus que cuesta unos seis euros, subir con dos bultos al avión. El resto de los pasajeros sólo podrán acceder con una bolsa pequeña y el bulto más grande irá a bodega de forma gratuíta. A su vez, el peso del equipaje facturado permitido pasa de 15 kg a 20 kg y el precio baja 10 euros.

Vueling

La aerolínea catalana todavía permite llevar a bordo de la cabina una maleta de mano con un peso máximo de 10 kilogramos (kg) y otro bolso o maletin más pequeño que quepa bajo el asiento delantero. Por su parte, facturar una maleata puede costar 13 euros si se econtrara desde la web y 40 euros si se hace en el aeropuerto. El servicio está incluido con tarifa Optima.

easyJet

Todos los clientes de easyJet sólo pueden llevar una pierza de equipaje a bordo. No hay límite de peso pero sí de tamaño: 56x45x25, incluido las asas y las ruedas. Sólo pueden meter un segundo bulto en cabina más pequeño los titulares de una tarjeta easyJet Plus o los que hayan pagado una tarifa Flexi. Si no hay hueco, bajan gratis la maleta a bodega.

Norwegian

Norwegian permite a cada pasajeros llevar dos bultos en cabina, incluyendo un pequeño bolso o maletín del portatil siempre y cuando quepa debajo del asiento. El tamaño máximo del bulto es 55x40x23 y el peso depende de la tarifa. Si es de las más baratas, son 10 kg y si es Flex o Premium Flex, 15 kg. Facturar la maleta sale un 50% más barato si se contrata vía web.

