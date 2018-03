Costco fracasa en España y abre solo dos de las 50 tiendas previstas

Fui con mi cuñada hace un par de años y me llamo la atencion que muchos artículos no tenian ni una palabra en castellano en la etiqueta. Muchos estaban solo en ingles. Asi que no me extraña que no les haya ido bien



Los precios tampoco eran bajos. Busque algunos articulos de la parte de pequeño electrodoméstico con el movil mientras estaba alli y me salian mas baratos en internet.