Cs pide un impuesto de compensación a multinacionales tecnológicas en España

Este es el "problema" de CIUDADANOS...



Vamos a ver señores.... No se puede estar un día si, otro también, promulgando una cosa, para acto seguido pedir justo la contraria, los que tenemos memoria, aún guardamos la imagen de Rivera, pidiendo que se volviese a cobrar el Impuesto de Patrimonio en Madrid, o otro día, que había que igualar el Impuesto de Sucesiones, pero ojo... no para igualarlo eliminándolo, sino imponiendolo donde no se cobraba, ahora vienen ustedes con un "impuesto nuevecito" esta vez contra las Tecnológicas, y esto sabiendo que estamos en un Mundo Global, y en un territorio de libertad de movimientos de empresas y capitales... Señores, a ver si ustedes "maduran"... y se hacen un partido serio, y por ejemplo tampoco pida la eliminación de la Prisión Permanente y Revisable.... Eso déjenselo a PODEMOS.