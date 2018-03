330 43

Lucas Eguibar, Laro Herrero y Regino Hernández se clasifican para la final de la Copa del Mundo de La Molina

2/03/2018 - 19:36

Los riders españoles Lucas Eguibar, Laro Herrero y Regino Hernández se han clasificado este viernes para las finales de la Copa del Mundo de snowboardcross de la Federación Internacional, que se está disputando en la estación de La Molina.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Las bajadas fueron decisivas en el Pirineo catalán para escoger los 32 hombres y las 16 mujeres que disputarán la final de este sábado. Los españoles salieron a por todas y Lucas Eguibar, abanderado español en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno, logró la mejor posición con la tercera plaza.

"Tras el paso por los JJOO sin conseguir mis objetivos he pasado ya página y he venido a La Molina muy motivado y contento. Nos hemos intentado adaptar a la pista y a los cambios de nieve que en algunas partes estaba complicado. He hecho justo lo que habíamos hablado con los entrenadores y la verdad es que me he sentido muy cómodo", reconoció.

Por su parte, Regino Hernández -bronce en PyeongChang- accedió a la final con el 26º puesto. El ceutí explicó que "este circuito" no es su estilo. "A mí me gustan los que son más aéreos como el de los Juegos, pero mañana es la carrera y la afronto con muchas ganas", añadió Regino, que ya fue tercero en esta misma Copa del Mundo en 2015.

Por su parte, Laro Herrero se metió en la final con el 21º puesto. "Este sábado en las finales va haber mucha batalla porque es un circuito fácil para todos, así que tendremos que pelear", manifestó el cántabro tras conseguir el billete para pelear este sábado por los metales.

En las pruebas clasificatorias de este viernes el más rápido fue el francés Pierre Vaultier, actual líder del circuito con 6.120 puntos, marcó un tiempo de 42,65 segundos. El segundo clasificado fue el australiano Alex Pullin con un tiempo de 43,10 segundos, seguido del rider vasco Lucas Eguibar. Actualmente, el donostiarra ocupa el 12º lugar del Circuito de Copa del Mundo con 1.866,10 puntos a falta de dos últimas pruebas.

