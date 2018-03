Movilizaciones en Amazon España: los trabajadores no descartan la huelga al no alcanzar un acuerdo en el convenio

No me extraña que haya problemas, es un trabajo muy estresante y casi sin tiempo de empaquetar. Por cierto, Amazon con sus condiciones impuestas a los transportistas y en vista de que había problemas se ha creado su propia empresa logística, que no veo que se haya publicado nada al respecto, se llama Amazon Logistics y viene a ser del estilo de Uber, Globo y todas estas colaborativas. Uno se hace autónomo y Amazon le entrega paquetes para que los reparta. Las condiciones son de risa, para repartir en Málaga los repartidores recogen la paquetería en Sevilla...