No, no todas las cervezas son iguales: Voll-Damm vuelve a confiar en Luis Tosar

No amigo, no todas las cervezas son iguales. Y quién lo piense será castigado con la ira de Zeus y Apolo. No es una broma, es el nuevo anuncio de la cerveza Voll-Damm que una vez más vuelven a protagonizar los actores gallegos Luis Tosar y Luis Zahera.

Bajo las órdenes del director Dani de la Torre y con Oriol Villar como director creativ, Zeus y Apolo es la nueva campaña de la doble malta, y la continuación de aquella ya mítica No amigo, no todas las cervezas son iguales que la marca lanzó en 2016. A Tosar y Zahera se les une Chani Martín, a quien la trama del spot le acaba jugando una mala pasada.

El lanzamiento de esta campaña refleja la renovación de la imagen de Voll-Damm, que tiene como objetivo poner en valor sus orígenes e incorporar toda la información que necesitan sus seguidores.

