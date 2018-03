Pablo Juantegui (Telepizza): "Los competidores con autónomos tendrán que cambiar de modelo"

"El objetivo es mantener un pay out del 20%, salvo que haya adquisiciones"

Pablo Juantegui, presidente ejecutivo de Telepizza

Telepizza anunció el pasado miércoles unos resultados históricos. La compañía que dirige Pablo Juantegui triplicó su beneficio neto, hasta 31,8 millones de euros, con crecimientos en todas sus áreas de negocio, hasta alcanza las mayores ventas de la última década. La facturación de la cadena se elevó hasta 561,6 millones, un 8,6% más. Por primera vez desde su salida a bolsa en 2016 la compañía ha anunciado además el reparto de dividendos. Este jueves la compañía subió en bolsa un 1,89%, hasta 5,38 euros por título.

¿Cómo valora los resultados presentados?

Nuestro ritmo de crecimiento es alto y estamos muy satisfechos porque hemos cumplido con todos los ejes de nuestro plan estratégico y hemos cerrado el año con una caja de 85 millones de euros, lo que demuestra nuestra salud y disciplina financiera. Además, entendemos que el sector del delivery (reparto a domicilio) tiene un gran potencial y que hay una gran oportunidad de crecimiento. Prueba de nuestra fortaleza es que en el último año hemos abierto 218 establecimientos en todo el mundo. Estamos ya presentes en 23 países y hemos tenido resultados positivos en 22 de ellos. Nuestro objetivo es seguir creciendo.

Pero, ¿no están ya en un mercado maduro?

No, no lo creo. En el sector de la pizza es cierto que hemos cedido cuota ligeramente, pero en el delivery tenemos ya el 60% y seguimos creciendo poco a poco. De hecho, llevamos ya tres años ganando participación. En España creo, además, que hay sito todavía para otros 200 establecimientos. Queremos abrir 100 en centros comerciales, donde tenemos una presencia pequeña y otros 100 más en ciudades pequeñas, de entre 10.000 y 30.000 habitantes.

Aún así, trabajan con unos márgenes menores que la competencia...

Pero están subiendo. El año pasado nuestro margen sobre ebitda (resultado bruto operativo) fue del 18,6% y este año lo vamos a mejorar aún más. Va a llegar hasta el 19%.

Sus competidores, como Deliveroo o Glovo, trabajan con falsos autónomos, según la Inspección de Trabajo, ¿no supone eso una ventaja competitiva para ellos?

No voy a valorar su forma de funcionar y si tienen o no falsos autónomos. Lo que sí que creo es que nosotros operamos ajustados a la legalidad y el hecho de que ofrezcamos unas relaciones laborales justas a nuestros repartidores, que hagamos contratos fijos y que aportemos la moto, el equipamiento y los seguros, nos permite contar con los mejores. Por eso creo que la ventaja es nuestra. De todos modos, ellos al final tendrán que evolucionar hacia otro tipo de modelo y no sé si sería sostenible.

Han anunciado un dividendo de 6,4 millones, lo que corresponde a un pay out del 20%. ¿Van a mantener ese porcentaje?

Esa es en principio nuestra idea aunque todo dependerá de que encontremos oportunidades de crecimiento y hagamos adquisiciones. De todos modos, creo que la mejor manera de retribuir a nuestros accionistas es incrementar el valor de la compañía.

Están negociando un acuerdo con Yum! para desarrollar su marca Pizza Hut en varios mercados, ¿cómo van las negociaciones?

Estamos trabajando en ello pero son unas negociaciones complejas. Es un acuerdo complicado que requiere tiempo, pero estoy convencido de que si sale adelante supondrá una gran oportunidad tremendamente positiva para todos nuestros stakerholders, tanto empleados como franquiciados y accionistas.

El acuerdo incluye España...

Estamos evaluando distintos territorios, pero en cualquier caso, como digo si sale será muy positivo.

