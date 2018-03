El precio medio de la vivienda aún es un 35% más bajo que durante la burbuja inmobiliaria

Y más que bajará. Con un 80% de pisos habitados que serán heredados, con más de cuatro millones de viviendas vacías que también serán heredadas; mucho paro aún y más que habrá con la robotización y tecnificción de muchos trabajos; sueldos bajos e inestables; hipotecas más difíciles, próxima subida de tipos de interés; disminución de la natalidad etc., sobran viviendas por muchas generaciones. Los que compren para alquilar se pueden encontrar con la sorpresa que lo que ganan con el alquiler lo pierden con la devaluación de la vivienda, salvo en sitios muy puntuales como centro de Madrid, Barcelona etc. y lugares estratégicos como islas, primeras líneas de costa etc. en donde la compra-venta y alquiler pueden subir.