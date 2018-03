Endesa no sufriría impacto económico al asumir el desmantelamiento de las nucleares

La energía nuclear es un mal necesario producen electricidad de forma muy eficiente pero los ecologetas no la quieren seguro que ellos viven muy bien de las subvenciones y lo le cuesta pagar más tenemos un puñado de centrales nucleares en la península pero no miran que Francia tiene madamas y nada menos que 54 reactores nucleares solo que uno de esos reactores entre en fusión y nos vamos todos a tomar por el culo pero claro esos reactores franceses no molestan a nuestros ecologista de salón si la gente viera el impacto que causa en la vida salvaje los molinillos por poner un ejemplo son unas auténticas picadoras de aves protegidas yo personalmente he estado en el páramo de Masa en burgos y da autentica pena



Cerca del páramo de masa esta el pueblo de poza de la sal allí nació el primer ecologista real de España don Félix rodríguez de la fuente y allí tiene un monumento feliz pidió que el páramo de masa quedar como esta si lo ve lleno de aerogeneradores se muere de pena



Lo dicho la energía es un mal necesario