Disney destinará 2.000 millones a un plan de ampliación para Disneyland Paris

El proyecto se iniciará en 2021 y aumentará el tamaño de parque

Contará con nuevas zonas inspiradas en Marvel, Frozen y Star Wars

The Walt Disney Company ha anunciado hoy que llevará a cabo una gran ampliación de su parque Disneyland Paris por valor de 2.000 millones de euros, que se desarrollará a lo largo de varios años, en el que será uno de los proyectos de desarrollo más ambiciosos del parque parisino desde su inauguración en 1992.

El plan de ampliación incluirá la transformación del Parque Walt Disney Studios, que contará con tres nuevas zonas temáticas inspiradas en Marvel, Frozen y Star Wars, además de nuevas atracciones y experiencias de entretenimiento en directo.

Este desarrollo, proyectado para varios años, se llevará a cabo por fases, que comenzarán en 2021, y aumentará considerablemente el tamaño del Parque Walt Disney Studios una vez finalizado. Además de las nuevas zonas tematizadas, la visión creativa incluye un nuevo lago, que será eje central de nuevas experiencias como punto de conexión entre las nuevas zonas del parque parisino.

El presidente y consejero delegado de The Walt Disney Company, Robert A. Iger, ha sido el encargado de anunciar los planes de la compañía para la ampliación del parque parisino en el Palacio del Elíseo, en París, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La compañía refuerza así su "compromiso de perpetuar el éxito de Disneyland Paris como destino turístico, insignia de la marca Disney en Europa", señala en un comunicado.

"Estamos entusiasmados con el futuro de Disney Paris y seguimos invirtiendo para que su éxito continúe durante muchos años", ha afirmado el CEO de la compañía, que ha destacado que el complejo sea ya el "primer destino turístico europeo".

Disneyland Paris ha desvelado ya sus planes para hacer realidad el universo de los Superhéroes de Marvel en el Parque Walt Disney Studios con una nueva atracción completamente tematizada en el universo de Marvel, que se sumará al 'Hotel New York: The Art Of Marvel' --una remodelación del 'Disney's Hotel Nueva York'--, y que se abrirá en 2020 como parte de la nueva zona.

"Con la ampliación que acabamos de anunciar incorporará a otros de nuestros personajes emblemáticos e historias incomparables para crear nuevos mundos, atracciones y entretenimiento que mejorarán aún más la experiencia de los visitantes e impulsarán nuevas oportunidades para el turismo de esta dinámica región", ha añadido.

PRIMER DESTINO TURÍSTICO EUROPEO.

Desde su apertura en 1992, Disneyland Paris ha recibido desde 1992 más de 320 millones de visitantes, un 56% de ellos procedentes del extranjero, lo que reafirma su posición como destino turístico europeo contribuyendo al desarrollo económico y social de la región de Val d'Europe y el este de París.

Engloba dos parques temáticos (57 atracciones), siete hoteles, 23.500 metros cuadrados para convenciones (1.000 eventos al año), además de espectáculos musicales. Su principal mercado emisor de turistas es Francia (50%), seguido de Reino Unido (13%), España (9,5%), Holanda (6%), Bélgica (6%), Luxemburgo (6%) e Italia (4%).

El parque de atracciones Disneyland Paris, que celebró su 25 aniversario el pasado año, ha aportado 68.000 millones de euros a la economía francesa, el 6,2% de los ingresos turísticos de Francia durante sus 25 años de existencia, según un informe elaborado por la Sociedad de Estudios Técnicos y Económicos (SETEC).

Durante 2017 el resort completó su programa de remodelación de dos años de duración, mediante el que se actualizaron muchas de las atracciones clásicas, se estrenaron nuevos espectáculos y se realizaron algunas reformas importantes en sus hoteles, incluida la del 'Disney's Newport Bay Club', que subió su categoría a cuatro estrellas.

El complejo temático, que es el quinto centro hotelero más importante del país, detrás de París, Lyon, Lourdes y Niza (con 8.500 habitaciones), da trabajo a 16.000 personas de un centenar de nacionalidades (casi un 85% con contratos indefinidos), y genera cada año hasta 56.000 empleos, incluyendo los indirectos y los inducidos.

Durante el último ejercicio, The Walt Disney Company aumentó un 8% sus ingresos hasta 15.813 millones de euros, por los buenos resultados internacionales sobre todo por el crecimiento registrado en los parques de Disneyland Paris y Shanghai Disney Resort. La mejora en Disneyland Paris se produjo por un aumento de visitantes, un incremento de los gastos y más habitaciones ocupadas, impulsadas por la celebración del 25 aniversario.

