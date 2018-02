Goirigolzarri cree que es buen momento para que el Estado venda otra parte de Bankia

Del total que recibió BANKIA 22.424M€, sólo devolvió 2.656M€, con diferencia fue la Caja (Madrid) que más ayuda de los contribuyentes recibió, seguida de Catalunyabanc (CatalunyaCaixa) 12.611M€ de los que devolvió 782M€.; sigue el Banco de Valencia con 6.154M€. Del total de todas las Cajas y Bancos, de los 59.056M€ se recuperaron sólo 8.567M€; eso que la Vicepresidente dijo que el rescate no nos iba a costar ni un euro. Lo que me gustaría saber es a dónde fue a parar todo ese enorme agujero del sistema bancario español y, por supuesto, sobre eso no se investiga, estamos muy ocupados con Cataluña.....