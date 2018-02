El Rey salva la imagen del Mobile en favor de su continuidad en Barcelona

Políticamente se puede estar de acuerdo o no con las estructuras de estado actuales. Personalmente a uno le puede caer mejor o peor la monarquía. Pero lo que no pueden hacer nuestros gobernantes, que no dejan de ser empleados públicos, es velar por los intereses del pueblo y anteponer sus preferencias personales o partidistas. Basta ya de Juego de Tronos y que se pongan a trabajar y a dar la cara. Hay que cerrar filas cuando la situación lo requiere, luego por detrás ya se darán las cuchilladas que hagan falta. No pararán hasta que se carguen la feria del móvil y luego todo serán lamentos.