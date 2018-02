El presidente de Iberdrola percibió 9,47 millones de euros en 2017 con el bonus en acciones, un 1,3% más

No se les caerá la cara de vergüenza a esta gentuza de cobrar esas cantidades cuando hay gente pasando hambre?



Lo hago extensivo a los presidentes de grandes bancos, futbolistas estrella, etc. Ya lo se, es la ley del mercado, de oferta y demanda, pero hay algo que no funciona en este capitalismo salvaje que permite a esas diferencias extremas, con pensionistas cobrando 400€mes y pobres a mansalva.