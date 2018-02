IAG ganó un 3,5% más en 2017, hasta 2.021 millones de euros

al 1, el problema viene del petroleo, uno dijo aqui que la subida de petroleo beneficia a iag, y yo dije que no, que era al reves, y me cosieron a dislikes.



(si sube el precio del petroleo, el vuelo se encarece, y baja el numero de pasajeros)



respecto a porque la accion baja ?



no lo se, pero debo decir que quizas el precio justo este en los 9 euros. de todas formas, todo el problema del brexit ya esta sobradamente recogido.



solo existen dos incertidumbres como, 1- el boom turistico de españa se acabe. 2- aumento del precio del petroleo arriba de 100 dolares