Telefónica ganó 3.132 millones de euros en 2017, un 32,2% más, tras reducir su deuda en 4.365 millones

Hace unos 20 años, cuando todavía no existía la telefonía móvil, yo compraba tarjetas de prepago de unos 5 euros para llamar desde las cabinas. Una de ellas estaba estropeada y no daba saldo, así que llamé al teléfono que figuraba en la tarjeta. Me atendió una señora hispanoamericana que me pidió la dirección para enviarme una nueva. Ya me extrañó en su momento que no me pidiera ningún dato más, por ejemplo, el código de la tarjeta. Al día de hoy sigo esperando por la tarjeta. Cuando me llegó la hora de comprar un móvil, contratar una lína fija o internet para mi casa lo tenía claro: cualquier compañía menos telefónica. Esto les pasa a las empresas que no cuidan a sus clientes. En amazon, por ejemplo, cualquier cliente razonable tiene la razón en sus quejas, salvo que a posteriori se demuestre lo contrario.