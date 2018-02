Sigue la fiebre del wolframio: W Resources invertirá 28 millones en la mina extremeña La Parrilla

No, Cáceres no es así. Aquí en Cáceres es una vergüenza. Somos la provincia olvidada, La junta de Extremadura lleva 40 años desmontando proyectos empresariales en nuestra provincia y aun asi tenemos menos paro que badajoz. Un dato curioso es que de los 40 años de democracia no habido ningún presidente autonómico de la provincia de Cáceres, y Extremadura tiene dos provincias. Algo más curioso es que casi ninguno de los políticos actuales es de la provincia de Cáceres, todos son de Badajoz.



Tal es el poder de la provincia de Badajoz tanto el gobierno como en los partidos principales que no habido partido alguno que se haya posicionado a favor de la mina, tan solo ciudadanos y porque no tiene casi representación regional. Está claro que se intenta mantener el status quo actual por parte de los políticos y a la vez que se sigan potenciando otras partes de Extremadura principalmente merida, tierra de barros, vva y don Benito, también por motivos políticos.



la junta de Extremadura ha negado proyectos empresariales usando herramientas tales como la concesión de licencias O interponiendo recursos administrativos para que no se desarrollen múltiples proyectos empresariales y se terminen olvidando:



-el Corte Inglés



-el centro comercial La Galera



- Lclerc



-Decathlon



-4000 viviendas en el ferial y un centro comercial



- autovía Cáceres Badajoz



- el hospital nuevo (el actual es de la época de franco, una reidencia)



-actualmente la mina de litio valorada en 2000 millones



- polígono industrial



-se favorece por parte de la junta que las empresas se vayan a pueblos de alrededores haciendo más accesibles las licencias…



- en el resto de la provincia se ha negado el tren Plasencia Salamanca, parques eólicos en la zona norte de la provincia, la central nuclear de Almaraz tributan el País Vasco…



Un largo etc… sumando que ha estado siempre marcado por la escasa gestión en proyectos empresariales, a la hora de buscar industrias estables y auxiliares. Un caciquismo y una gestión problemas de un país sudamericano que de un país europeo. Además los políticos actuales son meras marionetas de los políticos regionales, por lo que nunca defenderán el interés de esta ciudad. Se salva ciudadanos por no tener representación en el parlamento extremeño solo 1, el único que es de caceres y xq salio por las listas de la provincia.



Extremadura parece ser que no quiere progreso, mejor que nos gobernaran desde Madrid.