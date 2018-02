Narcís Serra asegura que el Banco de España conocía el agujero inmobiliario de CatalunyaCaixa

¿Y tú, no lo conocias?.



1.- SI NO LO CONOCIAS: ERES UN AUTENTICO INUTIL, Y ESTABAS AHÍ (COMO OTROS TANTOS DE LAS CAJAS) PA LA MAMANDURRIA POLITICA.



2.- PROBABLEMENTE: CONOCIAS NO EL AGUJERO, SINO "EL SOCAVON", PERO A SEGUIR SANGRANDO A LA ENTIDAD, TOTAL LOS CIUDADANOS PAGAN.



Los ciudadanos:



CONTEMPLAMOS CON ESTUPOR: QUE TU Y OTROS TANTOS COMO TU, NUN CA PAGAREIS REALMENTE TODO EL DAÑO QUE HABEIS HECHO A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA.