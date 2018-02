Daimler usó un software similar al de VW para manipular las emisiones de sus vehículos durante las pruebas

¿Para cuándo un estudio de los softwares de los vehículos para ver si están trucando fallos en diversos sistemas para que vayas al taller?.



Es muy sospechoso que determinados vehículos, a partir del quinto año comiencen a tener las mismas averías, incluso algunos reseteando los sistemas se quite el fallo que "dice tener" el coche.



Yo creo que hay que tirar de la manta, que esto solo es la punta del iceberg de lo que ha traído la electrónica manipulada en algunos fabricantes, o por lo menos me induce a sospechar que si hacen esto, el por qué no trucan tambien otras cosas