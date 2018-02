JP Morgan se convierte en el mayor productor de fotovoltaica en España

es para no echar gota

no me lo puedo creer. Tenemos el sol y mientras estas malas personas que son los que manejan el timon del pais no hacen nada sino especular con sus amigos de las electricas para seguir sin mover nada a favor de las renovables, viene Jp Morgan y se empieza a hacer dueño del potencial del pais.



A la larga, el gobierno de turno aprobará una ley que beneficie a la solar cuando todo el pais esté vendido al mejor postor y el pueblo segiuira pagando millones por calentarse en invierno.