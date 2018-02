Paralizada la inversión del polémico proyecto de mina de litio en Cáceres

Quienes lo han paralizado seguro tienen medios de vida y no padecen por el sustento ni el dinero diario, pero para quienes no tienen trabajo ni futuro, la urgencia es esencial y se lo miran de otra forma.



Y como no hay nada ni blanco ni negro, si después de múltiples papeleos, tácticas, discusiones, ventanillas, charlas con unos y otros, esperemos que sin necesidad de la compra de voluntades, se abre la mina, a ver si resulta que para los trabajos mas duros han de venir trabajadores foráneos, y los que protestan y ponen trabas solo pretenden dejarse ver y tener un rédito en forma: electoral, de subvención,……, y los callos?, los callos para los que no sirven para otra cosa.