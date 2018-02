Abertis: la bolsa lastra la oferta de Hochtief frente a la de Atlantia

Creo que al final los italianos como son más listos que los españoles , si realmente quieren, se llevarán el gato al agua.



Hace años cuando se quería hacer la operación al revés no la dejaron hacer ,ahora han subido el precio de sus acciones un montón y la relación con las acciones españolas les es mucho más favorable. Además tienen otra ventaja como con la operación de Endesa , como no son catalanes pues lo tienen más facil , aunque sea peor para España . ( Cómo si Cataluña no fuese España ). Lo dicho son más listos que nosotros.