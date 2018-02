Álvaro Nadal: "El Castor no se está pagando pero veremos qué ocurre en los tribunales"

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que en estos momentos la factura por la paralización del almacén de gas Castor "no se está pagando como resultado de la sentencia" del Tribunal Constitucional y ha agregado que habrá que esperar "a ver qué ocurre" en los tribunales.

A preguntas de los periodistas antes de inaugurar en Valencia una conferencia internacional sobre fibra óptica, Nadal ha explicado que la sentencia del Constitucional critica la forma en que se estructuró el cobro de la instalación, situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón), aunque no entra en el fondo.

"Es muy difícil interpretar la sentencia del Constitucional. Ahora mismo no se está pagando -Castor- y entiendo que los que no están recibiendo los pagos harán sus actuaciones judiciales y veremos qué ocurre con todo eso", ha subrayado.

El ministro ha precisado que, a día de hoy, "esta instalación no tiene cobertura legal para recibir pagos del sistema" y como Gobierno tienen "que acatar las decisiones del Constitucional".

Ha explicado que en su momento intentaron que el Tribunal Supremo determinara que las actuaciones anteriores habían sido lesivas contra los intereses generales para evitar pagar la factura del almacén de gas. Sin embargo, ha añadido, el Supremo no aceptó ese proceso de lesividad, que ahora sí admite el Constitucional, y el Gobierno alargó el plazo "como una hipoteca", lo que supuso que los consumidores, en vez de pagar entre 250 y 260 millones de euros anuales, pagaran 91, "una reducción sustancial".

"Estos 91 millones es lo que ahora el Tribunal dice que es inconstitucional. No el pagarlos, esto también es importante, sino el haber hecho a través de un decreto ley la normativa", ha detallado. Por tanto, según Nadal, "critica la forma pero no entra a decir que el fondo no lo es, todo lo contrario.

"Por eso, pedimos a la CNMC -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- que aplicase la sentencia y ha dejado de hacer los pagos correspondientes a esa deuda que tiene el Castor y que hay que pagar".

"Qué vaya a ocurrir después en las responsabilidades que los diferentes agentes implicados vayan a buscar en los tribunales, es lo que siempre he dicho, ya veremos a ver qué ocurre, pero hoy por hoy el Castor no se está pagando como resultado de la sentencia", ha concluido.

