El juego de cartas UNO tendrá una secuela que se llamará DOS

UNO, el icónico juego de cartas de Mattel, recibirá el mes que viene una renovación en forma de nuevo juego que, como no podía ser de otra manera, se llamará DOS.

DOS usa un sistema de juego similar al original que se ideó en Ohio (EEUU) hace casi cincuenta años, sin embargo, la principal diferencia está en que los jugadores contarán con dos montones de cartas en el centro de la mesa para ser los primeros en quedarse sin cartas de colores.

En cada ronda se repartirán 7 cartas por participante, una vez que el jugador se deshaga de su mano acabará la ronda y tocará sumar el valor de las cartas del resto de jugadores. El primero que llegue a 200 puntos ganará el juego. A diferencia del UNO, DOS está pensado para un máximo de 4 jugadores, frente a los hasta 10 participantes del original. Igual que sucede en el original, también habrá que gritar "dos" si tienes dos cartas en la mano.

DOS saldrá a la venta el próximo mes de marzo por 5,99 dólares de forma exclusiva en la minorista Target, aunque en el mes de agosto comenzará a llegar a otras tiendas. Mattel quiere aprovechar el tirón de UNO, cuyas ventas han crecido un 12% en el último año -según explica a CNBC-, para lograr que la división de cartas suponga un impulso para las cuentas de la compañía.

Desde que UNO pasó al catálogo de Mattel en 1992, la compañía ha sacado múltiple ediciones temáticas con personajes de televisión, deportes, países o celebridades, versiones especiales de juegos de mesa más amplios, e incluso se ha adaptado de forma recurrente a PlayStation, Xbox, Game Boy, smartphones o redes sociales como Facebook.

From #UNO to DOS! ?? Introducing your new favorite card game! Hitting shelves this March at @Target??#UNOxDOS pic.twitter.com/mIgsrzFsHs