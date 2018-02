Santalucía entra en Colombia de la mano de un socio local

pobres colombianos. mi experiencia con santa lucía no puede ser peor. mi padre falleció en 2016 y no me trataron nada bien. no te informan de nada, y se intentan aprovechar de ti en un día tan triste.



Por lo demás, cualquier con un mínimo de cultura financiera se debe negar a pagar un seguro de decesos a 20 euros al mes durante decenas de años, porque se acaba pagando el entierro tres veces.



El que quiera dejarlo pagado lo mejor que hace es ahorrar el dinero y ponerlo en una cuenta a parte.



Lo dicho, pobres colombianos si pican en esto