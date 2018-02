Contigo Energía: "Es mejor trabajar con un mal decreto de autoconsumo que esperar a una normativa ideal"

Gesternova presentó hace seis meses Contigo Energía, una nueva línea de actividad para autoconsumo, movilidad eléctrica y climatización. Jorge González Cortés es el presidente de esta iniciativa y repasa a elEconomista la llegada al mercado de su actividad y la actual situación del mercado.

¿Cómo está funcionando esta iniciativa?

Contigo Energía es una consecuencia natural de la evolución del negocio de la comercialización y el balance está siendo muy bueno, con muchas expectativas de seguir creciendo, porque hemos entendido a la perfección lo que los clientes de Gesternova pedían en las tres ramas que tocamos. Empezamos con una plantilla de cuatro personas y ahora somos seis. Para finales de 2018 ampliaremos en tres o cuatro personas más.

¿Cuántos proyectos han llevado a cabo?

En autoconsumo estamos inmersos en una docena de proyectos, tenemos otros dos a punto de firmar y entre 50 y 60 en cartera, algunos de tamaño considerable. En climatización hemos finalizado varios proyectos de sustitución de equipos antiguos por otros de bomba de calor, intercambiador aire-aire, aire-agua, además de nuevas instalaciones. En movilidad eléctrica tenemos un goteo para la instalación de puntos de recarga para nuestros clientes y estamos participando en algún tender para la instalación de muchos puntos de recarga, a la espera de que el cliente tome la decisión.

¿Tienen pensado ampliar este servicio a clientes no Gesternova?

Ya lo estamos haciendo. Los primeros clientes a los que hemos cubierto sus necesidades son de Gesternova, pero poco a poco han aparecido otros que no tenían ninguna relación con nosotros, lo cual es una buena noticia, porque indica que no sólo somos capaces de fidelizar a nuestros clientes, sino que también somos capaces de conseguir que otros confíen en nosotros porque ven que estamos haciendo las cosas bien.

¿Cuál es el perfil de los usuarios que están contratando este servicio?

Los hay de varios tipos, pero nos está pasando una cosa curiosa. En el caso de los clientes domésticos, algunos se deciden por una instalación de autoconsumo porque les compensa económicamente, pero hay otros a los que les pesa mucho más el convencimiento de querer tener su propia instalación de generación de energía que el hecho de ahorrar en el recibo de la luz. Al final, el ahorro siempre se consigue, otra cosa es que los plazos de amortización sean atractivos o soportables por el cliente.

¿Van a entrar en el negocio de las baterías?

Sí. Creo que el sistema eléctrico del futuro va, sin duda, hacia el almacenamiento y éste será el mejor aliado de las renovables. Es sólo cuestión de tiempo que reduzca aún más sus costes. El autoconsumo con almacenamiento será un actor importante y, al final, en nuestras casas habrá quien tenga una batería para su uso o para terceros y será el comercializador el que gestione esa energía. El coche eléctrico, al ser un almacén rodante de electricidad, también contribuirá a su desarrollo.

¿Por qué no se ha desarrollado el autoconsumo en España?

Hay varias razones. Una de ellas es que algunos entes del sector, descontentos con la normativa actual, han extendido con éxito la idea de que el autoconsumo no se puede hacer en España, pero nosotros creemos que es mejor trabajar con un mal Real Decreto que quedarnos parados a la espera de que venga el Real Decreto ideal. Lo único que me preocupa es que los que estamos involucrados en un sector incipiente no nos hagamos trampas al solitario. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy rigurosos, muy serios y muy profesionales a la hora de hacer las instalaciones, porque no podemos matar un sector antes de que nazca.

PUBLICIDAD