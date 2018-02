Unilever amenaza a Facebook y Google con retirar su publicidad si no combaten las noticias falsas

Foto: Dreamstime

Unilever, el gigante anglo holandés de los productos de consumo, propietario de marcas como los jabones 'Dove' o los helados 'Magnum' y considerado el segundo mayor anunciante a nivel mundial, amenaza con retirar su publicidad de plataformas digitales como Facebook, Twitter o Google si estas generan división mediante la difusión de mensajes de odio, noticias falsas o no encuentran fórmulas de protección para los más pequeños.

"Como uno de los mayores anunciantes del mundo, no podemos tener un entorno en el que los consumidores no confían en lo que ven online", recoge el discurso pronunciado este lunes por el director de marketing de la multinacional, Keith Weed, en la conferencia anual celebrada por el Interactive Advertising Bureau (IAB) en Palm Desert (California), cerca del domicilio de los grandes gigantes tecnológicos surgidos en Silicon Valley.

En este sentido, el ejecutivo de Unilever ha advertido de que la multinacional no puede seguir invirtiendo en una cadena digital de suministro, que muestra la cuarta parte de la publicidad de la compañía, cuando a veces "es poco mejor que una ciénaga en términos de transparencia".

"Unilever no invertirá en plataformas o entornos que no protejan a nuestros hijos o generen división en la sociedad, promoviendo la ira o el odio", recoge el discurso, al que tuvieron acceso medios anglosajones como la cadena 'BBC', 'Qartz' o 'Financial Times'. "Daremos prioridad a invertir solo en plataformas responsables comprometidas con la creación de un impacto positivo en la sociedad", añade.

Según 'Financial Times', Unilever gastó 7.700 millones de euros en marketing el año pasado, después de haber revisado su presupuesto publicitario en el marco de su programa de ahorro de costes tras el reciente fracaso de la oferta de compra lanzada por Kraft Heinz.

Por su parte, Marc Pritchard, director de marca de Procter & Gamble, el mayor anunciante mundial, declaró recientemente que en el último año había reducido en una cuarta parte su inversión en publicidad 'online' sin registrar un impacto negativo en sus ventas.

Facebook y Google captaron alrededor del 73% de la inversión publicitaria digital en Estados Unidos durante 2017, según la firma de análisis Pivotal. En el último ejercicio, Google obtuvo 4.951 millones de euros en ingresos publicitarios online, mientras Facebook facturó por este concepto algo más de 2.000 millones, según datos de eMarketer.

PUBLICIDAD