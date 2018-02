La Justicia exige ser pareja de hecho para cobrar la pensión

Lo de las parejas de hecho es normalizar la edad del pavo. Tradicionalmente se estimaba que quien quisiese vivir de espaldas al derecho no podía beneficiarse del derecho. Pero llegaron los políticos favoreciendo a aquellos aquejados por una edad del pavo tardía (y perpetua) y empezaron a reconocer los mismos beneficios al amancebamiento que al matrimonio, cuando son situaciones totalmente diferentes. El que se amanceba sólo busca un polvo más o menos estable, sin intención alguna de formar familia (salvo por "accidente"). Y el que se casa desde el primer momento quiere formar una familia. Como resultado hemos creado una generación en perpetua edad del pavo que están amancebados porque lo consideran lo normal, reciben todos los beneficios, pero no tienen ninguna intención de formar una familia ni de estabilidad. La catástrofe la estamos viendo con el número de bastardos que existen en la actualidad (un 40%) que por egoísmo de sus padres se ven privados de una auténtica familia y que a la primera de cambio dejarán de vivir con ellos juntos porque se han separado porque se "ha acabado el amor" (traducido, porque tuvieron la típica discusión de edad del pavo).



El sistema debe ser claro: si no se quiren casar que no tengan absolutamente ninguno de los beneficios del matrimonio (salvo, lógicamente para los hijos). Es decir que no tengan pensión de viudedad si no están manteniendo hijos. Que tampoco cuesta tanto acercarse al notario para que te case en un cuarto de hora.