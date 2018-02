Las ingenierías andaluzas denuncian a Ineco por acelerar su contratación

La patronal acusa a la firma pública de licitar sin encomiendas de gestión

La patronal de las ingenierías de Andalucía acusa a Ineco, sociedad pública dependiente del Ministerio de Fomento, de "estar haciendo acopio de servicios de ingeniería antes de que entre en vigor la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público", de forma que "está comprando por subasta conforme a sus sistemas de contratación vigentes".

Un modelo que la normativa que será vigente el próximo 9 de marzo modifica drásticamente, al obligar a que la oferta técnica en los contratos de servicios intelectuales (ingeniería y arquitectura) pese más que la económica (al menos el 51%). Desde abril de 2017, cuando la directiva debería haber entrado en vigor, los contratos de Ineco a terceros suman más de 58 millones de euros.

En esta línea, la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) presentó en enero un recurso especial en materia de contratación por el que impugnó los pliegos del Acuerdo Marco para la contratación de servicios de apoyo técnico para la realización de estudios de viabilidad económico-financieros y coste beneficio licitado por Ineco y cuyo presupuesto alcanza 1,17 millones de euros.

La denuncia incide en que el pliego no justifica la inversión estimada y, además, en que la licitación es por 24 meses prorrogable en otros 24. "Consideramos que ante un profundo e inminente cambio legislativo, no está justificada la contratación de servicios intelectuales no especificados nominalmente en el contrato, hasta los próximos cuatro años en base a criterios de urgencia, seguridad o interés público alguno". Ante esta consideración, Asica ha solicitado al Gobierno, a través del Portal de Transparencia, el encargo o encomienda de gestión del Ministerio de Fomento -del que Ineco es medio propio- que jusifique la necesidad de contratación del acuerdo marco.

La organizacion que preside Ignacio Sánchez de Mora reclamó la paralización del contrato, pero la respuesta de Ineco ha sido desestimatoria. La ingeniería pública señala que aplica la ley en vigor y recuerda que no tiene la condición de poder adjudicador y que, en consecuencia, ajusta su actividad contractual a sus normas internas de contratacion con garantías de publicidad y concurrencia.

No obstante, Ineco incide en que la contratación del acuerdo marco impugnado no se encuentra vinculada a ninguna encomienda de gestión y que se trata de una contratación de servicios para Ineco. Ante esto, Asica manifiesta su "absoluta sorpresa porque un medio propio pueda tomar sus propias decisiones". "La pregunta es ¿de dónde saca el dinero Ineco para poder ejecutar esos contratos?", subraya Sánchez de Mora.

PUBLICIDAD