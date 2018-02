La finca de caza de Saracho pierde más de 776.000 euros en ocho años

El expresidente está al frente de la empresa y su esposa es consejera

La finca de caza cordobesa que explota el expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, a través de la sociedad Rústica y Forestal el Socor suma unas pérdidas de más de 776.000 euros en los últimos ocho años. El que fue el máximo responsable de la que era la sexta entidad del país antes de su resolución por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) es presidente y consejero delegado de la empresa que gestiona la finca desde enero del año 2000. La esposa del exbanquero, Pilar Bernard, también es consejera de la compañía desde esa misma fecha.

La empresa cerró el ejercicio 2016 con unos números rojos de 88.082 euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil hace apenas dos meses. Sin embargo, los propios gestores de la sociedad confían en que llegarán años de bonanza y aseguran en los estados contables que las pérdidas producidas "se compensarán con beneficios futuros".

No obstante, la llana realidad de la compañía es que lleva en pérdidas al menos desde el año 2008, último ejercicio del que hay cuentas disponibles. Rústica y Forestal el Socor obtuvo sus mayores números rojos en 2014, cuando cerró el ejercicio con un resultado neto negativo de 227.548 euros. La sociedad sólo ingresó 3.576 euros durante ese ejercicio.

Ingresos

La facturación de la compañía en los últimos ocho años suma 220.249 euros. Tan sólo en el último ejercicio, 2016, Rústica y Forestal el Socor ingresó 39.780 euros, cuantía que supone un 66,8% más que un año antes y una de las mejores cifras de ingresos desde 2008. Estos ingresos proceden "fundamentalmente de la actividad cinegética producida por la finca", según detallan los administradores de la compañía.

La montería está situada en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, al noreste de Córdoba, lindando con el jienense Parque Natural de la Sierra de Andújar. Según los datos de la empresa, Rústica y Forestal el Socor sólo cuenta con tres trabajadores. La compañía suma un patrimonio neto de 894.594 euros y no ha recibido ninguna subvención en el último año. No obstante, en 2015, sí ingresó una subvención de 40.942 euros, mientras que en 2014 no recibió nada por este concepto.

Además de Emilio Saracho y su esposa, entre los administradores de la empresa también está el hijo del matrimonio, Héctor Saracho Bernard (que actúa como apoderado) y un socio, Iñigo Zunzunegui Valero, quien también es consejero de la firma a través de la empresa inmobiliaria AWL Inversiones.

Además de presidente y consejero delegado de Rústica y Forestal el Socor, en la actualidad, Saracho es consejero de IAG, el holding resultante de la fusión de la aerolínea española Iberia y la británica British Airways. El expresidente del Popular llegó a este cargo el pasado 16 de junio, tan sólo diez días después de la resolución de la entidad que presidía. El exbanquero también es consejero de Inditex desde septiembre de 2010.

