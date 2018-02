Cortefiel vuelve a beneficio en 2017 y dice que vender online es más rentable

No me extraña que digan que es más rentable, yo he estado un mes pensando que no me devolvían mi dinero. En Reyes compré un jersey online que lo devolví en una tienda. El reembolso debía de haber sido automático y no fue así. Llamaba a la tienda y se desentendian de las devoluciones de compras online incluso de la devolucion que ellos mismos me habian hecho, llamaba a atención al cliente online y me decían que pasaría un repartidor a por el jersey y aunq yo decía q ya lo había devuelto en una tienda a la operadora le daba igual incluso tuve que decirle a 2 repartidores que pasaron por mi casa q ya había sido devuelto en la tienda. Una verdadera vergüenza es inadmisible que haya tenido que llamar cada 3 días para que me devolvieran mi dinero. Sin duda perdieron varios clientes de tienda física y online. Amazon Forever