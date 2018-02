Booking.com y Expedia, principales canales de distribución de reservas hoteleras en España

Booking.com y Expedia son los principales canales de distribución usados para reservas hoteleras en España, por delante de la web de los mismos hoteles (reservas directas), según SiteMinder.

La plataforma de reservas ha realizado un listado de los 15 canales de reservas hoteleras más usados en España. Dicha lista la encabeza Booking.com, seguido de Expedia. En tercer lugar se sitúan las webs de los hoteles, mientras que el cuarto y quinto puesto lo ocupan Hotelbeds y GTA, respectivamente.

Keytel Hotels, Hotusa, NT Incoming, Agoda, HRS (Hotel Reservation Service), Global distribution systems, Welcome Incoming, Serhs Tourism, On the Beach y Jumbo Tours completan el listado de los 15 canales más usados, que en conjunto abarcan el 87% de las reservas hoteleras en España.

Los canales de distribución conectados a SiteMinder generaron 72 millones de reservas el pasado año, que generaron 21.530 millones de dólares (19.220 millones de euros) de ingresos brutos de clientes en 28.000 hoteles de todo el mundo.

PUBLICIDAD