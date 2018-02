Las empresas más endeudadas sufrirán la subida de la rentabilidad en renta fija

5



Lo vamos a pasar muy mal, la corrupción y últimamente la falta de seguridad jurídica manda a los países directamente al fondo del precipicio.



Ultimamente, aparta de la lentitud de la justicia se están viendo decisiones judiciales que ponen los pelos de punta, posiblemente sea a causa de la intromisión de la política en el judicial.



Lo que mas me sorprende es que la UE no ponga orden en los paises que se devian, si no lo hace y no hace cumplir los principios que la inspiran también irá al precipicio, de eso no hay duda y sí hay muchos síntomas de que acabará en ese lugar también.