Guillermo Montoya: "En Deiser queremos que nuestros clientes sean un poco más felices"

Guillermo Montoya, CEO de DEISER, empresa española de tecnología que desde hace más de 10 años representa a ATLASSIAN en España. DEISER enfoca su negocio hacia la implantación de sus soluciones Atlassian, y el asesoramiento sobre su explotación y mejora. En la actualidad son cada vez más las empresas, organizaciones usuarias, corporaciones, entidades financieras que usan alguna de sus aplicaciones.

¿En qué cree que reside el éxito de las soluciones que ofrece DEISER?

Por un lado, los productos de ATLASSIAN se han hecho tremendamente populares en las empresas, especialmente en aquellas con un mayor fondo tecnológico y, por tanto, también en todos los departamentos de TI (Jira Software, Confluence, Jira Service Desk, Bitbucket, y ahora Trello y Stride). Cada vez más las empresas desarrollan software para ofrecer sus servicios y productos y ATLASSIAN juega un papel esencial en la potenciación de los equipos; tanto a la hora de construir productos, como a la hora de ofrecer servicios.

Sobre esta base, DEISER ha construido sus servicios y desarrollado sus apps. Con ello, y aunque parezca complicado, queremos que nuestros clientes sean un poco más felices en sus trabajos diarios: usando productos más 'humanos' y recibiendo un servicio más acorde con los tiempos que corren.

¿En qué están ustedes especializados y qué servicios ofrecen a sus clientes?

Hasta hace poco nuestra 'cartera de servicios' era muy gris (sin que esto signifique algo negativo, simplemente se distinguía muy poco de otras ofertas). Ahora mismo nuestro objetivo es el ofrecer a las empresas la mejor experiencia posible con los productos Atlassian: JIRA; Confluence, Jira Service Desk, Trello, etcétera: Desde su compra hasta su explotación y mejora; pasando, sobre todo, por su integración dentro de sus procesos de tecnología y de negocio con el consiguiente ahorro y aprovechamiento de la inversión realizada. Eso incluye además y de manera creciente el desarrollo de plugins o complementos para el Marketplace de Atlassian, un universo de más del 100.000 empresas en el mundo y que crece de manera vertiginosa?

¿Cuáles son los principales cambios producidos en la informática en estos últimos años?

La forma de construir software ha tenido unos cambios drásticos pasando de trabajar de forma semiartesanal, con equipos separados en silos, tiempos de semanas para hacer una versión y un número elevado de errores en todas las fases del desarrollo a trabajar con metodologías Agile, y procedimientos DEVops. Los tiempos se han reducido a minutos o horas para generar una nueva versión, el número de errores también se ha reducido en la misma medida. Ahora se trabaja con equipos integrados donde también participan los usuarios y donde la mayoría de las tareas están automatizadas lo que reduce la posibilidad de error.

En estos cambios ¿que parte se debe a herramientas como las que proporciona Atlassian?

Las herramientas de ayuda al desarrollo han sido una parte fundamental, posiblemente la parte más importante de los cambios. El poder disponer de herramientas fiables para gestionar el código (como Bitbucket), realizar los flujos de aprobación necesarios (Jira), compartir la información entre todos los miembros de equipo (Confluence), realizar la integración del software generado de forma automática (Bamboo) permiten a los equipos centrarse en pensar en lo que deben construir y automatizar el resto de tareas, ganando mucho tiempo y reduciendo los errores.

Pero a pesar de estas mejoras el software no es perfecto y sigue habiendo errores

Efectivamente el software no es perfecto y queda mucho por mejorar, pero las herramientas permiten que todo esté mucho más bajo control: se conoce qué sea incluido en cada versión, los errores detectados y ya corregido, la calidad del trabajo de cada uno de los equipos, etc. La integración de las herramientas de soporte y de Help Desk con los equipos de desarrollo y sus herramientas permiten y situación mucho más favorable y un número menor de errores.

¿DEISER también utiliza internamente estas herramientas?

Por supuesto, no podríamos dar soporte y ayudar a otras empresas y ayudar en su utilización si no las conociéramos perfectamente y fuéramos los primeros usuarios. Nosotros también construimos aplicaciones y usamos las herramientas para fabricarlas. ATLASSIAN hace los mismo para sus desarrollos internos y explican en sus presentaciones cómo las utilizan.

¿DEISER como empresa también ha tenido cambios?

Por supuesto, DEISER ha crecido en facturación un 25 %, en número de empleados, en clientes, . Pero los cambios principales han sido de mentalidad: hemos pasado de ser una pequeña empresa española centrada en el mercado local a ser una empresa que patrocina eventos a nivel mundial, que se codea con las empresas más innovadoras del mundo en nivel de igualdad, que colabora y propone nuevas ideas o mejoras sobre los productos existentes, etc. La colaboración con ATLASSIAN fue lo que marcó este cambio de mentalidad en la empresa.

Sabemos que hace muy poco han celebrado ustedes su DEISER Enterprise Day. ¿Qué ha supuesto para el sector IT su celebración?

DEISER Enterprise Day es el evento Atlassian más importante de España (después de los eventos de la propia Atlassian, el Summit y el Atlascamp). Su desarrollo se ha convertido ya en una tradición para todas las empresas del sector TI que quieren saber qué se está haciendo con estas herramientas, qué están haciendo sus usuarios más relevantes y qué fabricantes de AddOns (Apps, como se llaman ahora) son los que más están vendiendo.

Para el sector supone un punto de encuentro para conocer el estado del arte de este fabricante desde la perspectiva del solution partner más importante de España, DEISER.

Y ya entrados en el año 2018, queremos que este año nuestro DEISER Enterprise Day sea aún más importante y multitudinario. DEISER cumple 20 años como empresa y para nosotros el DEISERDAY será el momento culminante de este cumpleaños.

PUBLICIDAD