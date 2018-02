330 43

Los niveles de sodio en la sangre pueden afectar a la cognición en adultos mayores

Un nuevo estudio encontró que el nivel más bajo de sodio en la sangre, conocido como hiponatremia, está relacionado con la disminución de la función cognitiva con el avance de la edad. Los resultados, que se describen en una próxima edición de 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology' (CJASN), plantean la posibilidad de que abordar los niveles de sodio puede ayudar a preservar la cognición a medida que envejecen los individuos.

La hiponatremia ocurre cuando el nivel de sodio en la sangre cae por debajo de 135 mmol/L. Hace tiempo se creía que era asintomática, pero estudios recientes sugieren que puede estar asociada con un mayor riesgo de déficit de atención, alteraciones de la marcha, caídas, eventos cardiovasculares e, incluso, muerte prematura. La hiponatremia grave se ha relacionado con deterioro cognitivo y alteraciones neurológicas, pero la relación entre los diferentes niveles de sodio sérico y la cognición en adultos mayores ha sido incierta.

Para investigarlo, Kristen Nowak, del Campus de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, y sus colegas examinaron información sobre 5.435 hombres asintomáticos que vivían en la comunidad con una edad en torno a los 65 años y a los que se siguió durante un promedio de 4,6 años. Un total de 100 hombres tenían niveles séricos indicativos de hiponatremia.

Los investigadores detectaron que los niveles de sodio ligeramente más bajos en la sangre se relacionaban con el deterioro cognitivo y la disminución de la función cognitiva a lo largo del tiempo. En comparación con los hombres con niveles de sodio de 141-142 mmol/L, los hombres con niveles de 126-140 mmol/L tenían un 30 por ciento más de probabilidades de sufrir deterioro cognitivo al inicio y un 37 por ciento más de experimentar deterioro cognitivo con el tiempo.

Los investigadores también encontraron una relación entre sodio sérico elevado (143-153 mmol/L) con deterioro cognitivo a lo largo del tiempo. "Los niveles levemente más bajos de sodio en la sangre probablemente pasen inadvertidos en la práctica clínica --advierte Nowak--. Debido a que los niveles levemente más bajos de sodio en el suero y cambios leves en la función cognitiva son frecuentes con la edad avanzada, es importante investigar en el futuro sobre este tema, incluida la determinación de si corregir los niveles bajos de sodio puede afectar a la función cognitiva".

