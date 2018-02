Norwegian: "Hay que diversificar destinos en España, no queremos que nadie odie a los turistas"

"No volaremos el Madrid-Barcelona, la competencia del AVE es muy fuerte"

Thomas Ramdahl, Director comercial de Norwegian Air International.

Norwegian calienta motores para volar al otro lado de Atlántico desde Madrid. La compañía, pionera de vuelos low cost de largo radio, conectará Barajas con Los Ángeles y Nueva York a partir de julio y, con los primeros billetes a la venta, ya tiene sobre la mesa nuevos planes de crecimiento. La idea en España es abrir más rutas y frecuencias a Estados Unidos y dar el salto a Ar- gentina, donde espera aterrizar el año que viene.

Así, la aerolínea no- ruega entrará de lleno a competir con Iberia (y Level) en una de principales rutas desde Barajas y El Prat. "La semana que viene abrimos la primera ruta a Buenos Aires desde Londres, con la que esperamos atraer pasajeros españoles vía conexión. Volar a Argentina desde España ahora es muy caro", aseguró Thomas Ramdahl, director general comercial de Norwegian, en un encuentro con este diario en Madrid.

Tras el desembarco en Argentina, ¿el futuro de Norwegian pasa por crecer en América Latina?

Podría ser, pero de momento los planes solo están en mi cabeza, no estamos trabajando en nuevos destinos en América Latina. El objetivo ahora es conectar Argentina y Europa y convertirnos en una low cost de referencia en el país. No en vano, empezaremos a realizar vuelos internos en el país suramericano en octubre con rutas entre Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Patagonia.

¿Cómo va el desembarco en Argentina? ¿Ha sido complicado?

Está siendo más lento de lo que pensamos en un primer momento y nuestros sistemas todavía se tienen que adaptar a los de allí. La verdad es que el cambio de Gobierno ha facilitado las cosas. Mauricio Macri es un hombre de negocios y eso se nota. Con Cristina Kirschner en el poder no habríamos podido hacerlo.

¿Qué planes de crecimiento tiene la compañía para España?

En 2017 crecimos un 24 por ciento en España y ahora empezamos un periodo de consolidación. No vamos a poner más capacidad, por lo que esperamos cerrar 2018 en línea con el año pasado: 8,4 millones de pasajeros. Hemos cerrado rutas domésticas (Barcelona-Bilbao y Barcelona-Palma de Mallorca) por la fuerte competencia, pero vamos a abrir más rutas europeas y de largo radio. Así, habrá más conexiones con Noruega, Suecia o Dinamarca, que cada vez están más interesados en viajar a España.

Turquía se está reactivando como destino turístico y Grecia cada vez recibe más visitas. ¿España seguirá creciendo o sus años dorados del turismo están llegando a su fin?

España no perderá nada. Es un mercado estable y muy competitivo, que seguirá atrayendo turistas. Turquía crecerá y alguna gente se irá allí a pasar las vacaciones, pero eso no lastrará al país. Puede que no crezca al mismo ritmo, pero seguirá al alza. Además, es un destino cada vez más famoso entre los nórdicos, que ya han empezado a comprar casas tanto en Palma de Mallorca como en Málaga. El reto de España es otro.

¿Cuál?

Es importante diversificar destinos y apostar por la desestacionalización para evitar que las ciudades se saturen. No queremos que nadie odie a los turistas y por eso hay que cambiar el modelo. Hay que incentivar que se visiten otras ciudades durante el mismo viaje. Además, si todo está lleno de turistas, la experiencia tampoco es positiva para ellos, porque no conocen el país, su sociedad y sus costumbres.

¿Se podrá volar en un avión de Norwegian entre Barajas y El Prat?

No tenemos pensado entrar a competir en la ruta Madrid-Barcelona. O por lo menos, no de momento. Es un mercado que hay que mirar con mucho cuidado, porque la competencia del AVE es muy fuerte. Además, ahora van a lanzar un nuevo servicio más barato, que pondrá más capacidad. Es difícil.

