Los desgastes irregulares de las suelas de los zapatos o lumbalgias pueden indicar la necesidad de utilizar plantillas

7/02/2018 - 17:41

El desgaste irregular de las suelas del calzado, sobrecargas en los miembros inferiores, lumbalgias o callos plantares que provocan dolor al camina son algunos de los signos que pueden indicar la necesidad de utilizar plantillas, según ha informado el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV).

Los principales beneficios de utilizar plantillas adecuadas cuando son requeridas son la prevención y recuperación de lesiones, disminución o eliminación completa de las molestias al caminar, una forma de caminar más armónica que evite las sobrecargas en zonas concretas, evitar el desarrollo de patologías como fascitis plantar, metatarsalgias o tendinits.

Por otro lado, el organismo ha advertido de que el uso de plantillas estandarizadas o realizadas por profesionales que no son podólogos pueden incrementar estos problemas e, incluso, agravarlos como, por ejemplo, empeoramiento de lesiones deportivas, no dan una solución necesaria a la patología del paciente, no cumplen ninguna función porque no han sido creadas específicamente para corregir algún tipo de descompensación en la pisada del paciente, y pueden provocar o agravar úlceras en el caso de las personas diabéticas debido a que no realizarán las compensaciones que necesita para evitar lesiones y, si le provoca algún roce, podría generarse lesión.

Asimismo, een el caso de los niños, pueden provocar alteraciones de la marcha y deformaciones en el aparato locomotor, y pueden también originar un empeoramiento de las molestias en el paciente. "Es importante que nos concienciemos de que únicamente el Podólogo es el que puede determinar si una persona necesita plantillas y las características concretas de las mismas. Realizar un estudio biomecánico completo es esencial para obtener un diagnóstico exacto y dar la prescripción correcta del tratamiento necesario", ha declarado la presidenta del ICOPCV, Maite García.

Por su parte, la vicepresidenta de la organización, Estefanía Soriano, ha avisado de que acudir a una ortopedia a realizarse unas plantillas prescritas por un traumatólogo es un "gran error" porque estas plantillas son estándar para patología puntual sin tener en cuenta las características especificas que puede desarrollar cada individuo según su antropometría.

"Y es por ello que en muchas ocasiones el paciente aqueja de patología no resuelta con este tipo de plantillas estándar obtenidas en ortopedias, ya que no están adaptadas a las características concretas del paciente", ha puntualizado, para recordar que un "alto" porcentaje de la población necesita plantillas para corregir la forma de andar, que no suele ser adecuada, y suele ser la causante de molestias y dolores en pies, tobillos, rodillas o caderas por sobrecarga en la mala alineación de los miembros inferiores.

