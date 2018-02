Mediapro lleva a TV3 ante la justicia por cancelar su programa estrella

Exige daños y perjuicios y un aval para volver a emitir el fútbol por impagos

Sede de TV3

La próspera relación comercial que Mediapro y TV3 han mantenido durante años ha derivado en una batalla judicial. La productora catalana ha denunciado a la cadena autonómica por cancelar su programa estrella, Tarda Oberta, de forma unilateral y sin compensación alguna alegando motivos económicos.

La firma fundada por Jaume Roures y Tatxo Benet reclama así a TV3 "da-ños y perjuicios" por incumplir sus compromisos contractuales y, además, haber sustituido el programa presentado por Ruth Jiménez y Vador Lladó por un magazine de actualidad política "muy similar" al suyo, que dejó de emitirse el pasado viernes 2 de febrero. Y es que la tele catalana estrenó ayer Tot es Mou, un espacio producido y realizado con sus medios profesionales y técnicos, con el objetivo de "reducir costes" para hacer frente a la aplicación de la reforma del IVA por la que Hacienda reclama a la CCMA 167 millones del impuesto.

"El contrato estaba blindado hasta el final de la temporada y no se puede romper de cualquier manera. La productora realiza un plan para todo el año y contrata al personal, es un trabajo que no se puede cancelar de la noche a la mañana. No hay que olvidar que afecta al trabajo de 30 personas", explican fuentes de Mediapro, que varios años ha acaparado el grueso de las contrataciones externas de la tele autonómica (en 2013 logró contratos por 23 millones de euros).

Tarda Oberta, con audiencias de entre un 10 por ciento y un 15 por ciento, ha sido la primera víctima de los problemas financieros de la televisión que dirige Vicent Sanchis pero no será la última. La autonómica asegura que tiene 30 millones menos para gastar de un presupuesto anual de 307 millones de euros, el mayor de todas las televisiones regionales, por lo que los recortes también afectará a "producciones asociadas y películas compradas". El gran cambio se notará a partir de marzo.

A las nuevas limitaciones presupuestarias se ha sumado un problema de liquidez, que ha dejado a la cadena autonómica sin emitir los resúmenes íntegros de los partidos de primera división desde el pasado fin de semana. La televisión catalana ha incumplido el calendario de pagos fijado por Mediapro por los derechos televisivos de los resúmenes de los partidos de la Liga Santander (Primera División). El plazo para abonar la segunda mitad de la cuota anual terminó a finales de enero, sin que la cadena pudiera realizar el pago, por lo que la productora le envió un burofax para comunicarle que no podía disponer de las imágenes hasta regularizar la situación. Así, este fin de semana TV3 solo ha emitido las imágenes que distribuye la LFP.

La cadena autonómica explicó a este diario "que está habiendo un retraso en el pago correspondiente de la Generalitat a la CCMA" por lo que están teniendo problemas de liquidez, que les imposibilitan cumplir con los compromisos a tiempo, pero que están trabajando para volver a disponer de los resúmenes para nutrir sus programas deportivos. "Nuestra intención es recuperar los contenidos que emitíamos hasta ahora -los resúmenes completos-", explica la corporación autonómica.

Aun así, puede que no les resulte tan fácil volver a disponer de los derechos, ya que Mediapro ha exigido un aval bancario a la cadena para reactivar el contrato, además de ponerse al día con los pagos.

3.150 millones por la liga italiana

Mediapro se ha hecho con los derechos audiovisuales de la liga italiana (Serie A) durante las próximas tres temporadas (2018-2021). La oferta presentada por la productora de Roures cubría el precio mínimo exigido por La Lega, 1.050 millones de euros por temporada (más de 3.150 millones en total). El acuerdo de la Asamblea está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia italianas. La aplicación del nuevo modelo de gestión implicará un incremento de los ingresos de los clubs.

