McDonald's desafía a Bruselas y mantiene su sede en Luxemburgo

Me encanta. Y me alegro. ¿Se imagina que las empresas fueran prisioneras de los sicarios de Hacienda? ¿Qué no nos harían a nosotros? Seguramente el IRPF estará a mas del 90%. Como hay gente que pude escapar de los infiernos fiscales, aún Hacienda no se atreve a implementar la solución final contra el contribuyente. Gracias a que existe eso que en Hacienda deningran y llaman defraudadores, aún conservamos una mínima parte de libertad. Ojalá el 90% de las empresas españolas se fuesen a paraísos fiscales. Entonces a Hacienda no le quedaría más remedio que tratarnos como personas y no como ratas, y no podría robarnos a manos llenas como hace ahora. Así que para celebrarlo iré a comer a McDonalds.